Spahn zieht nach Impfstart positive Bilanz

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat nach dem Beginn der Impfkampagne gegen das Coronavirus eine positive Bilanz gezogen. „Das war ein guter Start“, sagte der CDU-Politiker am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Dass man in so wenigen Monaten einen Impfstoff zur Verfügung habe, sei eine „enorme Leistung“ der Wissenschaft und von Forschern.

Corona-Impfzentrum, über dts Nachrichtenagentur

„So was hat es in der Menschheitsgeschichte so noch nicht gegeben.“ Er finde es „beeindruckend“, dass manche Menschen es schafften, sich „selbst die Freude zu trüben“, fügte Spahn hinzu. Der Impfbeginn sei „ein wichtiger Tag in der Pandemiebekämpfung“.

Der Gesundheitsminister äußerte sich unterdessen auch zu der Befürchtung, dass es eine „Impfpflicht durch die Hintertür“ geben könnte. Bei den staatlichen Angeboten der Daseinsvorsorge werde man keinen Unterschied machen, sagte er dazu.