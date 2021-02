Spanien will mit "Impf-Zertifikaten" Tourismus stärken

Nachdem in Spanien bereits seit Längerem über „sichere Reisekorridore“ debattiert wird, arbeitet die spanische Regierung nun an der Einführung von Impf-Zertifikaten gegen Covid-19. Gegenüber „Bild“ (Mittwochausgabe) erklärte ein Sprecher der spanischen Botschaft auf die Frage, ob man geimpften Touristen das Reisen erleichtern wolle: „Die spanische Regierung arbeitet sowohl in der EU als auch in anderen internationalen Foren wie der OECD und der Welttourismusorganisation an der harmonisierten Einführung von Impf-Zertifikaten gegen Covid-19.“ So solle „die internationale Mobilität auf sichere Art und Weise“ wiederhergestellt werden. Arturo Ortiz vom Spanischen Fremdenverkehrsamt Berlin sagte der „Bild“: „Spanien will für den Tourismus, dass es eine sichere internationale Mobilität gibt.“

Ballermann 6, über dts Nachrichtenagentur

Man vertraue darauf, „dass zu Beginn des Sommers eine normale Reise möglich sein wird.“