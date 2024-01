Spannende Ausgangsituation | ESV Kaufbeuren benötigt gegen Meister Ravensburg dringend Punkte

Noch zehn Spieltage sind in der DEL2 zu gehen und die Tabellensituation wird in einer sowie schon engen Liga dabei immer spannender. Vom aktuell Tabellendritten aus Ravensburg, dem Gegner des ESV Kaufbeuren am Dienstagabend und dem Tabellenelften Selber Wölfe liegen nur 9 Punkte Unterschied. Der ESVK als Vierter in der Tabelle hat gar nur sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Playdown-Platz. So erwartet die Fans in der energie schwaben arena morgen ab 19:30 Uhr also ein extrem spannendes Spiel um enorm wichtige Punkte.

Tickets:

Eintrittskarten für die kommenden Heimspiele des ESV Kaufbeuren sind wie gewohnt im Ticket-Online-Shop, in der ESVK-Geschäftsstelle, ab 90 Minuten vor Spielbeginn an den Abendkassen und in allen bekannten Vorverkaufsstellen (AZ-Servicecenter) erhältlich.

Der Kader der Joker:

ESVK-Trainer Daniel Jun kann nun wieder auf Simon Schütz zurückgreifen, der seine Sperre abgesessen hat. Verletzungsbedingt werden weiterhin Jacob Lagacé und Leon Sivic fehlen. Ansonsten sind alle Spieler nach aktuellem Stand einsatzfähig. Wobei wie bei vielen anderen Teams und im normalen Berufsleben auch, immer wieder Spieler mit Erkältungen herumplagen müssen.

Der Gegner der Joker:

Ravensburg Towerstars: Der Vorjahresmeister steht aktuell mit 69 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Am Sonntag ließen die Ravensburger mit einem 8:0 Auswärtssieg in Rosenheim aufhorchen und das obwohl Top-Torjäger Nick Latta (23 Saisontore) aufgrund einer Sperre nicht dabei sein konnte und deswegen auch die Partie in Kaufbeuren verpassen wird. Top-Scorer in der Mannschaft von Trainer Gergely Majaross ist ex-Joker Charlie Saurault mit 44 Punkten aus 42 Spielen. Punktbester Defender der Towerstars ist Oliver Granz mit einem Saisontor, erzielt beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Clubs in der energie schwaben arena, sowie starken 27 Torvorlagen.