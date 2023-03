Sparda-Bank Augsburg blickt auf ein solides Geschäftsjahr 2022 zurück

Das vergangene Jahr war durch eine Vielzahl unerwarteter makroökonomischer Herausforderungen geprägt. Obgleich der Rahmenbedingungen durch den Krieg in der Ukraine, die stark gestiegenen Energiepreise sowie die hohe Inflation blickt die Sparda-Bank Augsburg positiv auf ein solides Geschäftsjahr 2022 zurück. Die Bilanzsumme lag zum Jahresultimo bei 1,69 Milliarden Euro und war somit leicht rückläufig.

70-jähriges Jubiläum – eine Zeitreise durch die Geschichte

Grund zum Feiern hatte die Genossenschaftsbank anlässlich ihres Jubiläums. Mit einer Festwoche bedankte sich die Sparda-Bank bei ihren treuen Kundinnen und Kunden und feierte ihre Gründung vor 70 Jahren. „Unser 70. Jubiläum ist für uns ein besonderer und emotionaler Moment“, erklärt Wolfgang Winter, Vorstand der Sparda-Bank Augsburg eG. „Wir blicken auf eine Firmengeschichte zurück, auf die wir als mittelständisch, regional verwurzeltes Unternehmen stolz sind.“

Dass die Genossenschaftsbank auch weiterhin auf persönlichen Service vor Ort setzt, beweist die bis zum Dezember 2022 vollständig umgebaute und wiedereröffnete Filiale in der City- Galerie. „Unser höchstes Ziel ist es, auch weiterhin verlässlicher Partner unserer Kunden in finanziellen Belangen zu sein. Als regionale Bank steht persönlicher Kundenservice an oberster Stelle“, erklärt Peter Lachenmayr, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Augsburg eG.

Baufinanzierungsgeschäft

Ungeachtet der rasanten Zinswende und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Kreditnachfrage belief sich das Volumen der in 2022 neu zugesagten Wohnbaufinanzierungen insgesamt auf 127,13 Millionen Euro. „2022 war das drittbeste Jahr im Bereich Baufinanzierung seit Bestehen der Sparda-Bank Augsburg eG“, führt Wolfgang Winter hierzu aus. Nicht nur maßgeschneiderte Finanzierungslösungen sind gefragt, es ist zudem ein deutliches Interesse an Modernisierungen und energetischen Umbauten zu verzeichnen. „Vor allem im Zuge der gestiegenen Gas- und Energiepreise wird die Modernisierung von Bestandsimmobilien immer beliebter und relevanter. Sowohl die Installation einer Photovoltaik-Anlage, einer neuen Heizung und / oder neuer Fenster sowie einer entsprechenden Dämmung können sich in Zukunft lohnen und helfen Geld zu sparen“, ergänzt Wolfgang Winter.

Vermittlungsgeschäft 2022

Eine Steigerung um 1,15 Millionen Euro auf 2,86 Millionen Euro konnte bei der Neuzusage für Konsumentenkredite des Partners TeamBank verzeichnet werden. Das Bausparvolumen der Bausparkasse Schwäbisch Hall lag mit 12,30 Millionen Euro 0,30 Millionen Euro über dem Vorjahrswert. Die Unsicherheiten am Aktienmarkt führten zu einem leichten Rückgang des Fondsabsatzes. Im vergangenen Geschäftsjahr legten die Kundinnen und Kunden der Sparda-Bank Augsburg eG 42,08 Millionen Euro in Investmentfonds unseres Kooperationspartners Union Investment an. Hier wird deutlich, dass Investmentfonds nach wie vor bei langfristigen Geldanlagen als wesentliche Beimischung in jede Vermögensanlage gehören.

Genossenschaftlicher Förderauftrag

Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung kommt die Sparda-Bank Augsburg eG zusammen mit Ihrem Gewinnsparverein durch die Förderung zahlreicher gemeinnütziger Vereine und Organisationen nach. Neben Projekten aus den Bereichen Bildung, Kultur und Sport macht sich die Genossenschaftsbank zudem für die heimische Natur stark. So durften Kundinnen und Kunden unter der fachkundigen Anleitung des WWF Deutschland die aktuelle Situation der bayerischen Fließgewässer betrachten und gemeinsam mit dem Naturpark Augsburg Westliche Wälder wurde neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere auf Streuobstwiesen in der ganzen Region geschaffen. „Es ist schön zu sehen, auf welches Interesse wir gestoßen sind und wie viele Menschen bereit sind, den Folgen der Klimakrise entgegenzuwirken“, so Ralph Puschner, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Augsburg eG. Seit letztem Jahr sind im Geschäftsgebiet der Genossenschaftsbank auch zwei Spendenfahrzeuge im Einsatz – ein Einsatzfahrzeug für die mobile Pflege im Bereich Augsburg und eines für die Jugendarbeit im Bereich Kempten. Auch die jährlich stattfindende SpardaSpendenwahl erfreute sich wieder großer Beliebtheit und die Menschen aus unserer Heimat haben abgestimmt, welche fünf regionalen Vereine sich über Spenden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro freuen durften. Auch das gemeinsame Herzensprojekt mit dem Verein einsmehr schreitet mit großen Schritten voran. „Seit geraumer Zeit arbeitet einsmehr mit Leib und Seele an der Umsetzung eines Flammkuchenmobils, um so Menschen mit Beeinträchtigung eine sinnstiftende und verantwortungsvolle Aufgabe zu übertragen“, so Wolfgang Winter.

Verlässlicher Arbeitgeber in unsicheren Zeiten

Dass die Sparda-Bank Augsburg eG ein verlässlicher und bodenständiger Arbeitgeber ist, zeigt die nahezu unveränderte Zahl an Beschäftigten. Im Jahr 2022 trugen 136 Mitarbeitende, davon 11 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen, maßgeblich zur Dienstleistung für unsere Kundinnen und Kunden und damit zum Unternehmenserfolg bei. Die stärkenorientiere Aus- und Weiterbildung, flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten werden bei der Genossenschaftsbank besonders gern in Anspruch genommen. „Mitarbeitenden ein modernes Arbeitsumfeld mit Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten ist für uns von großer Bedeutung. Nur dann fühlen sich die Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz wohl und sicher“, erklärt Ralph Puschner.