Sparda-Bank Augsburg eG ernennt Prokuristen

Stefan Kapusta (32) ist neuer Prokurist der Sparda-Bank Augsburg eG. Vorstand und Aufsichtsrat der Sparda-Bank Augsburg eG haben Stefan Kapusta mit Wirkung zum 01.04.2023 Prokura verliehen und damit eine wichtige Führungsposition der Bank neu besetzt.

„Herr Kapusta hat in verschiedenen Funktionen wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung unserer Bank beigetragen. Mit der Erteilung der Prokura bringen wir unsere Anerkennung dafür zum Ausdruck. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Entscheidung die Weichen für die Zukunft richtig gestellt haben.“, so Ralph Puschner, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Augsburg eG.

Stefan Kapusta verantwortet seit mehreren Jahren als Bereichsleiter die Ressorts Marktfolge und IT. Zuvor hatte er in seiner über 15-jährigen Tätigkeit, beginnend als Auszubildender, die Bank in verschiedenen Positionen im Vertrieb, zuletzt als stv. Bereichsleiter Vertrieb sowie in der Internen Revision mitgeprägt. In dieser Zeit hat

Herr Kapusta auch den akademischen Grad des ‚Master of Arts‘ und den ‚dipl. Bankbetriebswirt‘ an der Akademie Deutscher Genossenschaften erworben.