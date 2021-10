Spatenstich zum Teilersatzneubau am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen erfolgt

Mit dem Spatenstich zum Teilersatzneubau am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium hat der Landkreis Dillingen den Startschuss für den abschließenden 3. Bauabschnitt der Generalsanierung der Bildungseinrichtung gegeben.

Dafür sind rund 22 Mio. Euro veranschlagt. Landrat Leo Schrell hob beim Spatenstich hervor, dass der Neubau in jeglicher Hinsicht auf der Basis eines modernen und zukunftsfähigen Konzeptes errichtet und damit den Schülerinnen und Schüler beste Ausbildungsvoraussetzungen bieten werde.

So wurde durch die Schulleitung ein pädagogisches Konzept für den neuen Gebäudetrakt erarbeitet, das sogenannte Lernlandschaften vorsehe. „Durch eine entsprechende räumliche Konzeption ist künftig Platz für freies Lernen vorhanden, sodass das pädagogische Konzept flexibel an zeitgemäße und moderne Unterrichtsmethoden ausgereichtet werden kann“, so Schrell.

Zudem wird der Neubau im energetischen Standard KfW 55 errichtet und setzt damit auch in ökologischer Hinsicht ein Zeichen pro Klimaschutz.

„Mit einem straffen Zeitplan wollen wir den Schülerinnen und Schülern die Perspektive schaffen, bis zu den Faschingsferien 2024 den Neubau beziehen zu können“, sagte Landrat Leo Schrell beim Spatenstich.

Bis dahin wird der „grüne Bau“ interimsweise noch für die Unterrichtseinheiten genutzt. Bereits in den zurückliegenden Monaten wurden die Voraussetzungen für die Neubaumaßnahme geschaffen, indem der „weiße Bau“ zunächst entkernt und schließlich abgerissen wurde, um am selben Standort Platz für den Neubau zu machen.

Das neue viergeschossige Gebäude hat eine Brutto-Geschossfläche von 5.125 m², die sich wie folgt aufteilen:

Nutzfläche 3.487 m²

Verkehrsflächen 1.347 m²

Technikflächen 291 m²

Das Raumkonzept für den Neubau sieht u.a. 20 Klassenräume vor allem im 1. und 2. OG vor. Daneben wird im 1. OG eine Bibliothek für alle Altersstufen eingerichtet. Im Erdgeschoss sind neben einem Mehrzweckraum zwei Ausweichräume sowie ein Werkraum mit Lager und Maschinenraum vorgesehen, zudem Räume für die SMV und das Hausmeisterbüro. Das Untergeschoss bleibt Lagerräumen, dem Archiv, der lehrmittelfreien Bibliothek und der Hausmeisterwerkstatt vorbehalten.

Das Gebäude wird ein offenes Treppenhaus mit neuem Eingang vom Pausenhof im Übergangsbereich zum Bestandsgebäude erhalten. Zudem wird je ein WC-Trakt am Übergang zum Bestandsgebäude sowie am südlichen Ende des Neubaus über alle Geschosse geschaffen. „Damit lösen wir auch das Toilettenthema für den bereits 2019 in Betrieb genommenen Neubau, der im Rahmen der ersten beiden Bauabschnitte für rund 18,3 Mio. Euro errichtet wurde“, betonte Schrell. Damit wird der Landkreis bis zum Jahr 2023 insgesamt rund 40 Mio. Euro in die Modernisierung des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums investieren.

Der Landrat dankte dem Freistaat Bayern für die gute Förderung der jetzt anstehenden Maßnahme und nannte namentlich dem Stimmkreisabgeordneten Georg Winter und dem Abgeordneten Johann Häusler.

Zum konkreten Zeitplan der Baumaßnahme informierte der Landrat, dass die Fertigstellung des Rohbaus nach dem aktuellen Bauzeitenplan bis Juli 2022 vorgesehen sei. Bis Ende des Jahres 2022 soll der Innenausbau inkl. der technischen Gewerke abgeschlossen sein. Im Jahr 2023 sollen dann die Decken geschlossen sowie die Malerarbeiten und Arbeiten wie Einbringung der Bodenbeläge durchgeführt werden sowie die technische Ausstattung und Möblierung der Räume erfolgen. „Ziel ist, das Gebäude funktionstüchtig bis Ende des Jahres 2023 zu übergeben, sodass der Umzug geplant und bis zu den Faschingsferien 2024 abgeschlossen werden kann“, sagte Schrell. Dies vorausgesetzt, könnte der Unterricht im Neubau ein halbes Jahr früher als zunächst geplant starten.