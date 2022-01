„Spaziergang“ in Augsburg | Polizei beendet Marsch in der Maximilianstraße

Am Montag fanden mehrere Versammlungen im Stadtgebiet Augsburg statt. Am Rathausplatz versammelten sich etwa 200 Personen zu einer stationären Versammlung. Auch am Königsplatz wurde eine Versammlung durchgeführt. Etwa 150 Personen waren dort vor Ort. Beide Versammlungen waren bereits im Vorfeld

angemeldet und genehmigt. Die Teilnehmer dieser Kundgebungen verhielten sich

friedlich.

Bis 18.00 Uhr versammelten sich immer mehr Personen auf dem Rathausplatz. Dabei

wurde zu „Spaziergängen“ aufgerufen. Eine Anschlussversammlung war nicht

angemeldet. Die Polizei war mit einer entsprechenden Zahl an Einsatzkräften präsent.

Auch ein Lautsprecherfahrzeug war vor Ort, das die Anwesenden über den weiteren

Ablauf und die Rahmenbedingungen informierte. Insbesondere wurde den

Versammlungsteilnehmern mitgeteilt, dass der Aufzug im Bereich der

Maximilianstraße stattfinden kann. Das Lautsprecherfahrzeug der Polizei setzte sich an die Spitze der Versammlung, welche sich kurz darauf in Form eines Aufzugs zum Ulrichsplatz in

Bewegung setzte.

Da Teilnehmer während des Aufzugs nicht in der Maximilianstraße kreisen und diesen

Bereich wieder verlassen wollten, wurde der Aufzug im Bereich der Maximilianstraße

auf eine stationäre Kundgebung beschränkt und weitere Aufzüge durch das

Stadtgebiet gestoppt. Die Versammlung wurde dann nach Anweisung der Polizei in

Form einer stationären Kundgebung fortgeführt.

Im weiteren Verlauf verließen stetig Personen die Versammlung, sodass gegen 20.00

Uhr keine Teilnehmer mehr vor Ort waren.

Vereinzelte Zwischenfälle

Die bis zu 2.000 Teilnehmer verhielten sich größtenteils friedlich. Vereinzelt erfolgte

unmittelbarer Zwang in Form von Schieben bzw. Drücken gegen Teilnehmer, als diese

sich gegen vorhandene Polizeiketten bewegten.

In zwei Fällen wurden Polizeibeamte beleidigt. Die Personalien dieser Teilnehmer

wurde noch vor Ort festgestellt, sie müssen mit einer Anzeige rechnen. Einer dieser

Beschuldigten führte zudem ein Einhandmesser sowie einen Teleskopschlagstock mit.

Die Gegenstände wurden sichergestellt, auch diesbezüglich wird wegen

entsprechender Verstöße ermittelt.

Ein Teilnehmer zeigte einen sog. „Hitlergruß“. Er wurde festgenommen und dessen

Personalien erhoben. Gegen ihn wird wegen dem Verwenden von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Im Bereich der Beethovenstraße wurde nach Ende der Versammlung in der

Maximilianstraße eine Gruppe von ca. 20 Personen festgestellt, die entgegen der

versammlungsrechtlichen Beschränkungen dort einen sog. „Spaziergang“ durchführte.

Einsatzkräfte schritten ein und stellten die Personalien fest. Gegen die Personen

wurden Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren nach dem Versammlungsgesetz

eingeleitet.