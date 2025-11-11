Newsletter
Dienstag, November 11, 2025
14.7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

SPD-Abgeordnete distanzieren sich von rot-grünem Asyl-Papier

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die SPD-Bundestagsabgeordneten Helge Lindh und Rasha Nasr haben sich von einer gemeinsamen Erklärung der AG Migration und Vielfalt der SPD und der Bundesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht der Grünen zur GEAS-Reform distanziert.

Spd-Abgeordnete Distanzieren Sich Von Rot-Grünem Asyl-Papier
Asylbewerberunterkunft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es ist legitim und notwendig, um die Umsetzung des GEAS zu ringen und die Einhaltung von Menschenrechten zu prüfen”, sagte Lindh am Dienstag dem Nachrichtenportal T-Online. “Ob es sinnvoll ist, bewusst provokativ die Koalition im Bundestag mit einem Papier zu brechen und zu erschüttern zu versuchen und auf Abgeordnete in die Richtung Druck auszuüben, ist indes fraglich.”

Bei solchen Papieren sollte man sich immer die Frage stellen, ob sie der tatsächlichen Verbesserung der Realität oder “eher der öffentlichen Selbstvergewisserung dienen, auf der richtigen Seite zu stehen”, so Lindh weiter. Der SPD-Politiker, der auch Vorsitzender der AG Migration und Vielfalt in der Wuppertaler SPD ist, stellte zudem klar: “Es handelt sich um ein gemeinsames Papier der Arbeitsgemeinschaften zweier Parteien, es ist kein Papier aus dem Bundestag.”

Auch die Bundestagsabgeordnete und migrationspolitische Sprecherin der SPD, Rasha Nasr, distanzierte sich von dem rot-grünen Schulterschluss. “Es gibt keine offiziellen Gespräche zwischen SPD und Grünen zu diesem Thema. Die SPD braucht keine anderen Parteien, um kritische Punkte zu identifizieren – das tun wir aus eigener Verantwortung heraus”, sagte Nasr T-Online.

Zugleich äußerte Nasr Verständnis für die inhaltlichen Punkte des Papiers. Kritik an einzelnen Punkten der GEAS-Reform sei “kein Koalitionsbruch”, sondern Teil eines “verantwortungsvollen und völlig normalen parlamentarischen Prozesses”. Dass Parteigremien wie die AG Migration und Vielfalt auf problematische Punkte der Reform hinweisen, sei ihre Aufgabe. Man nehme die Hinweise “sehr ernst”. Die SPD stehe zu einer humanen und geordneten Migrationspolitik, so Nasr. “Wir wollen, dass die Umsetzung der EU-Asylreform rechtsstaatlich, praktikabel und menschenwürdig erfolgt.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 09.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht vom 09.11.2025

Neueste Artikel