Montag, Januar 12, 2026
10.2 C
London
Politik & Wirtschaft
SPD-Außenpolitiker will temporäre Abschiebungen in den Iran stoppen

Adis Ahmetovic, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, hat die Bundesregierung angesichts der Massenproteste gegen das Mullah-Regime im Iran aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen.

Adis Ahmetović (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Erstens, sehr schnell, die temporären Abschiebungen in den Iran müssen vorerst gestoppt werden”, sagte Ahmetovic den Sendern RTL und ntv. Zudem gebe es viele Aktivisten, zum Beispiel im Gewerkschaftsbereich, die den Kontakt aufgenommen haben zum Deutschen Gewerkschaftsbund, wo es um das Thema humanitäre Visa gehe. “Wir können als Deutschland und als Europa auch Solidarität zeigen, nicht nur in Form von Worten, sondern indem wir auch vernünftig politisch handeln. Und wir haben ein breites Instrumentarium von humanitären Instrumenten, die wir nutzen sollten”, so der SPD-Politiker weiter.

Die iranischen Revolutionsgarden sollten überdies in der EU als Terrorgruppe eingestuft werden. “Es ist obsolet, dass man darüber noch weiter diskutieren muss. Es muss passieren. Diese Revolutionsgarde ist eine Unterdrückungsgarde”, so Ahmetovic. “Die muss auf die Sanktionsliste. Solche Menschen haben in Europa als Organisation nichts zu suchen.”

