Dienstag, Dezember 30, 2025
SPD-Flügel drängt auf Pflichtpraktikum in Handwerksbetrieben

Angesichts des Handwerkermangels in Deutschland drängt der konservative Seeheimer Kreis in der SPD auf verpflichtende Praktika in den Betrieben. “Ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb sollte aus meiner Sicht deutschlandweit für Schüler zur Pflicht werden”, sagte Seeheimer-Sprecher Esra Limbacher der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe).

Spd-Flügel Drängt Auf Pflichtpraktikum In Handwerksbetrieben
Fliesenleger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Fraktionsvize der SPD-Bundestagsfraktion sagte weiter: “Noch immer entscheiden sich zu viele junge Menschen automatisch für ein Studium, zu oft fehlt schlicht das Wissen über die vielfältigen Chancen, Karrierewege und Perspektiven im Handwerk.” Genau hier müsse Schule ansetzen. Neben einem fundierten Wirtschaftsunterricht brauche es daher ergänzend “mehr Praxisnähe”, sagte Limbacher.

