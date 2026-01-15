Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

SPD-Fraktion begrüßt Bundeswehr-Erkundungsteam in Grönland

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Entsendung eines Bundeswehr-Erkundungsteams nach Grönland ist auf Zustimmung auch in der SPD gestoßen.

Bundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Siemtje Möller, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben), die Entscheidung sei “ein wichtiges Zeichen gelebter europäischer Solidarität”. Deutschland übernehme damit Verantwortung und beteilige sich aktiv an einer gemeinsamen europäischen Antwort auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen in der Arktis.

“Wir machen damit deutlich, dass Europa bereit ist, Verantwortung für seine eigene Sicherheit zu übernehmen und gemeinsam zu handeln”, fügte Möller hinzu.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

