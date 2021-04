SPD-Fraktionschef für Abkehr vom Zwei-Prozent-Ziel

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will mit der Abkehr von der NATO-Vereinbarung, zwei Prozent der Wirtschaftskraft in Rüstung zu stecken, Wahlkampf machen. „Das Zwei-Prozent-Ziel muss vom Tisch“, sagte Mützenich der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Der SPD-Politiker hofft dabei auf Unterstützung der Grünen, deren Spitzenkandidatin Annalena Baerbock die Kopplung von Rüstungsausgaben an das Bruttoinlandsprodukt in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ als „absurd“ bezeichnet hatte.

Bundeswehr-Panzer „Marder“, über dts Nachrichtenagentur

„Da hat sie völlig recht. Für die – wenn auch späte – Unterstützung der Grünen-Kandidatin für dieses Anliegen bedanke ich mich“, sagte Mützenich.