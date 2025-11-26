Newsletter
Mittwoch, November 26, 2025
2.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

SPD-Fraktionsvize widerspricht Junger Gruppe im Rentenstreit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

SPD-Fraktionsvize Sonja Eichwede widerspricht der Jungen Gruppe der Union in ihrer Kritik, die SPD hätte Punkte in das Rentenpaket verhandelt, die so nicht im Koalitionsvertrag stehen.

Spd-Fraktionsvize Widerspricht Junger Gruppe Im Rentenstreit
Sonja Eichwede am 24.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

“Das steht im Koalitionsvertrag. Diejenigen, die den Koalitionsvertrag in diesem Bereich ausverhandelt und unterschrieben haben, sagen, dass das ganz klar so vereinbart ist und sie hier vertragstreu sind”, sagte sie den Sendern RTL und ntv. Sie setze auf die Worte derjenigen, die in den Verhandlungen gesessen haben. Konkret sprach sie Friedrich Merz, Markus Söder und Jens Spahn an.

Mit Blick auf den anstehenden Koalitionsausschuss sagte sie: “Der Koalitionsgipfel ist lange geplant. Es ist wichtig, dass sich die Spitzen immer wieder treffen. Das ist kein Showdown.” Das Thema Rente werde nicht nur dort, sondern fortlaufend besprochen.

Weitere Kompromisse müsste die SPD nicht machen. “Die Kompromisse sind ja schon gemacht worden”, so Eichwede. Auch bei der Union würde diese Meinung in der Mehrheit geteilt: “Der Vorsitzende der Union und zugleich Bundeskanzler und der Fraktionsvorsitzende sehen das durchaus so.” Diese habe sich für den Koalitionsvertrag entschieden. “Dann muss man das auch vielleicht manchmal akzeptieren. Auch wenn man mit dem Kompromiss, der vor langer Zeit gefunden worden ist, jetzt immer noch nicht ganz einverstanden ist”, sagte die SPD-Politikerin. Die Abweichler müssten nun “ihren Platz kennen”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

0
In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag...
Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium München

Widerruf der Fahndung: Identifizierte Frauenleiche im Forstenrieder Park entdeckt

0
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

0
In der Nacht zum Montag hat sich auf der...

Neueste Artikel