Montag, Dezember 8, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

SPD-Fraktionsvize will militärische Sicherheitsgarantien für Kiew

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Vor dem E-3-Treffen von Friedrich Merz, Keir Starmer und Emmanuel Macron in London – an dem auch Wolodymyr Selenskyj teilnimmt – fordert SPD-Fraktionsvize Siemtje Möller, dass Europa künftig stärker sicherheitspolitisch in der Ukraine Verantwortung übernimmt.

Siemtje Möller (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wenn wir Sicherheitsgarantien gemeinsam aussprechen wollen, dann müssen wir eine Rolle spielen”, sagte sie dem Nachrichtenmagazin Politico. “Am Ende braucht es militärische Garantien von allen Seiten.” Auf die Frage, ob dazu auch Truppen gehören könnten, antwortete Möller: “Sicherlich auch Soldaten irgendwann, ja.” Ob deutsche Soldaten in der Ukraine eingesetzt würden, sei “vom Bundestag zu entscheiden”.

Möller sagte, Europa müsse trotz geopolitischer Verschiebungen handlungsfähig bleiben. “Heute treffen sich drei Staats- und Regierungschefs, die alles daran setzen, dass Europa eine Rolle spielt”, sagte sie. Auch wenn Washington und Moskau dominieren, brauche die EU eine eigene Linie: “Wenn es um Sicherheitsgarantien, territoriale Grenzen und Zukunftsperspektiven für die Ukraine geht, dann geht es auch um unsere Sicherheit und die unseres Kontinents.”

Zudem müsse Europa gegenüber den USA klar definieren, was es einbringen könne – beim Wiederaufbau, bei humanitärer Hilfe und beim künftigen Schutz der Ukraine. “Für die Amerikaner geht es momentan um Geld und darum, Probleme möglichst schnell zu beseitigen. Dementsprechend sollten wir sagen: Was sind wir bereit mitzubringen?”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel