SPD-Generalsekretär schlägt soziale Staffelung für Rente vor

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat in der Debatte um die Rentenreform eine soziale Staffelung vorgeschlagen.

Senioren mit Rollstuhl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Entscheidend ist nicht eine einzelne Zahl, sondern ein stimmiges Gesamtkonzept”, sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Donnerstagausgaben) auf die Frage, ob 45 Beitragsjahre bei der SPD gesetzt seien. “Wenn wir sagen, wir wollen offen diskutieren, dann sollten wir das auch so tun”, forderte Klüssendorf.

“Ich möchte ein System haben, das tragfähig und gerecht ist. Reform darf nicht bedeuten, nur über Leistungskürzungen nachzudenken”, so Klüssendorf. “Wir sollten mutige Schritte gehen, etwa auch darüber diskutieren, niedrige Renten stärker ansteigen zu lassen als höhere Renten.”

Was die soziale Staffelung angehe, zeigten andere Länder, dass es funktionieren könne, erklärte der SPD-Generalsekretär. “Dort wachsen niedrigere Renten stärker an und sind oft schon bei der Berechnung bevorteilt, weil nicht jeder Rentenpunkt gleich viel wert ist. So können Menschen mit niedrigen Renten doppelt profitieren.”

Klüssendorf sprach sich auch für eine Orientierung an Berufsbildern aus. “Ich finde den Gedanken, das Renteneintrittsalter auch an Berufsbildern zu orientieren, interessant”, sagte er. Mit dem festen gesetzlichen Renteneintrittsalter seien “in gewissem Sinne doch diejenigen im Nachteil, die in körperlich herausfordernden Berufen früh anfangen und dann möglicherweise in späteren Jahren gar nicht mehr in der Lage sind, weiterzuarbeiten”. Deshalb fände er es schlüssig, “zu berücksichtigen, wann mit der Arbeit begonnen wurde, wie lange eingezahlt wurde und was für Arbeit gemacht wird”.