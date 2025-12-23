Newsletter
Dienstag, Dezember 23, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

SPD kritisiert Trumps neue Grönland-Äußerungen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, hat die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu Grönland kritisiert.

Spd Kritisiert Trumps Neue Grönland-Äußerungen
Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die erneuten Äußerungen von Donald Trump sind ein weiterer Versuch, das Völkerrecht auszuhöhlen. Dem müssen wir als europäische Gemeinschaft mit einer klaren Absage begegnen”, sagte Ahmetović der “Welt”. Die Souveränität Dänemarks und das Recht der Menschen in Grönland auf Selbstbestimmung seien unantastbar. “Territorialansprüche oder Kauffantasien stehen im Widerspruch zu den Grundprinzipien der internationalen Ordnung.”

Trump hatte zuvor einen neuen US-Sondergesandten für Grönland ernannt und seinen Anspruch auf die Insel in der Arktis bekräftigt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

