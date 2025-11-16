Newsletter
Sonntag, November 16, 2025
8.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
2 Min.Lesezeit

SPD lehnt Söders Forderung nach Mini-Atomkraftwerken ab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Forderung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), in Deutschland Mini-Atomreaktoren für kostengünstige Energie-Gewinnung einzuführen, stößt bei der SPD im Bundestag auf scharfen Widerspruch. “Atomenergie-Gewinnung ist die teuerste Form der Energiegewinnung”, sagte Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, der “Welt” mit Bezug auf “small modular reactors”.

Spd Lehnt Söders Forderung Nach Mini-Atomkraftwerken Ab
Atomkraftwerk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“SMR sind wie auch herkömmliche Atomkraftwerke ein enormes Sicherheitsrisiko und verursachen sogar noch mehr Atommüll als größere Atomreaktoren.” Es wäre laut Scheer “verantwortungslos, diese Fakten zu ignorieren und entsprechende Lasten der Allgemeinheit aufzubürden, angefangen bei der Versicherbarkeit. Erneuerbare in der Kombination mit Speichern sind ein Vielfaches günstiger und versorgen uns schneller mit sauberer, sicherer und heimisch verfügbarer Energie.”

Die Sozialdemokratin sagte zudem, dass es in Kanada “gerade einmal eine bis 2035 währende Baugenehmigung, aber keine Nutzung von Mini-Atomkraftwerken” gebe. Söder hatte Kanada als Vorbild genannt. Scheer: “Das einstige mit Milliarden geförderte Vorzeigeprojekt von NuScale Power (USA) wurde nach einer Kostensteigerung von 5,3 auf 9,3 Milliarden Dollar gestoppt.”

Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) sagte zum Vorstoß des CSU-Chefs: “Vorschläge wie die von Markus Söder sollten wir nicht vorschnell abtun. Wir brauchen eine technologieoffene Forschung, deshalb setzen wir auf die intensivierte Forschung an der Kernfusion.”

Scharfer Widerspruch gegen Söder kam von Grünen-Fraktionsvizechefin Julia Verlinden, die ein “klassisches Ablenkungsmanöver” vermutete, das “der Wettbewerbsfähigkeit und dem Klimaschutz” schade. “Wenn es Markus Söder wirklich um günstigen Strom ginge, dann würde er endlich den Ausbau von Windkraft auch in Bayern voranbringen.” Letztere habe “neben der Solarenergie die mit Abstand günstigsten Stromgestehungskosten – und viele Unternehmen bauen inzwischen ihre eigenen Erneuerbaren-Anlagen, um günstig eigenen Strom zu nutzen und unabhängig von teuren fossilen Energien zu werden”. Verlinden sagte: “Im Gegensatz zu Söders fernen und riskanten Zukunftsträumen von teuren, experimentellen Reaktoren sind erneuerbare Energien sofort einsetzbar und schaffen Wertschöpfung vor Ort.”

Linken-Fraktionsvize Luigi Pantisano sagte der “Welt”: “Bayern täte gut daran, den Rückstand bei Windkraftanlagen im eigenen Bundesland zügig aufzuholen. Stattdessen erinnert die Argumentation von Markus Söder an einen Drogensüchtigen auf Entzug: Die Gefahren für Natur und Mensch scheinen ihn nicht zu interessieren, er will noch einen Schuss Verbrenner-Motor, einen letzten Schuss fossiles Gas und noch mal einen Schuss Atomkraft. Dabei ist diese Technik noch nirgendwo im Einsatz, auch nicht in Kanada, auf das sich Söder bezieht.”

Zuspruch für Söders Forderung kam von Paul Schmidt, Sprecher der “Arbeitsgemeinschaft Kernkraft” der AfD im Bundestag, und seinem Stellvertreter Rainer Kraft: Ihre Fraktion halte “es grundsätzlich für richtig und erstrebenswert, SMR in die Deutschland künftig zur Verfügung stehenden Stromerzeugungsmöglichkeiten einzubeziehen”. Darüber hinaus müssten aber im ersten Schritt die bereits vorhandenen Kernreaktoren so schnell wie möglich wieder lauffähig gemacht und ans Netz gebracht werden.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Augsburg Stadt

Noch mehr als befürchtet: KUKA baut 560 Vollzeitstellen in Augsburg ab

0
Der Roboterproduzent Kuka plant an seinem Hauptstandort in Augsburg...
Vermischtes

Tod von drei Deutschen in Istanbul – Weitere Festnahmen

0
Der Urlaub in Istanbul endet für Mutter und Kinder...
Polizei & Co

Bombendrohung in Aichacher Kirche sorgt für Polizeieinsatz

0
Ein beunruhigender Zwischenfall hat am Sonntagvormittag die Gemeinde Aichach aufgeschreckt. In der Maria-Himmelfahrts-Kirche ging eine Bombendrohung ein, die einen umfassenden Polizeieinsatz auslöste. Glücklicherweise bestätigte sich der Verdacht nicht – dennoch ermittelt die Polizei nun intensiv zu den Hintergründen.

Neueste Artikel