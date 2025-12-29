Spd-Politiker Schwarz Fordert Umfassende Unterstützung Der Ukraine

Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungspolitiker Andreas Schwarz spricht sich dafür aus, die Ukraine umfassend weiterhin zu unterstützen und den russischen Präsidenten Wladimir Putin damit unter Druck zu setzen und zum Aufgeben zu zwingen.

Der “Bild” (Montagsausgabe) sagte Schwarz: “Putin versteht nur Härte und Stärke. Die westliche Welt und vor allen Dingen Europa ist gut beraten, die Ukraine weiter mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen und auf die Politik der Abschreckung zu setzen. Alles andere wäre naiv.”

Schwarz sagte, Putin habe seit langer Zeit eine klare Bildersprache, die er auch real umsetze. Das verdeutlichten auch die heftigen Angriffe auf die Ukraine über Weihnachten. Putin sei entschlossen, seinen angekündigten Weg weiterzugehen, erklärte Schwarz. Deshalb müsse die Ukraine weiterhin unterstützt werden.