Newsletter
Dienstag, November 25, 2025
5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

SPD ruft Union vor Haushaltswoche zu besserer Kooperation auf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Haushaltswoche des Bundestages erwartet die SPD von der Unionsfraktion eine bessere Zusammenarbeit.

Spd Ruft Union Vor Haushaltswoche Zu Besserer Kooperation Auf
Dirk Wiese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“In der kommenden Woche verabschieden wir bereits den zweiten Haushalt innerhalb von sechs Monaten”, sagte Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese der “Rheinischen Post” (Montagsausgabe). “Mit klarem Fokus auf Stärkung der Wirtschaft und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.”

Neben vielem anderen Erreichten zeige dies, “dass die Arbeit im Maschinenraum der Koalition läuft”. Das sollten alle in der Unionsfraktion “im Blick haben und sich zu Herzen nehmen”, sagte Wiese. Der Bundestag berät ab Montag den Haushalt 2026. Zuletzt hatte der Rentenstreit die Zusammenarbeit in der Koalition überlagert.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

0
In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag...
Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Unfall auf A 93 nahe Ponholz: Autobahn teilweise gesperrt

0
Am 24. November 2025 ereignete sich auf der Autobahn...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf A93 bei Maxhütte-Haidhof

0
In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 ereignete...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

0
In der Nacht zum Montag hat sich auf der...

Neueste Artikel