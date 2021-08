SPD startet Wahlkampftour in Bochum

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat am Samstag seine Wahlkampftour mit einer Auftaktkundgebung in Bochum begonnen. „Es ist eine schöne Botschaft, dass es nun besser wird mit den Umfragen“, sagte er am Samstag. Viele hätten das Gefühl, es gäbe eine Partei, die die Zukunft anpacke.

SPD-Logo, über dts Nachrichtenagentur

„Durchlavieren“ helfe nicht. Scholz ist in Umfragen aktuell deutlich beliebter als seine Konkurrenten Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne). Seine Partei bleibt allerdings weiter hinter ihrem Ergebnis der letzten Bundestagswahl zurück.

Insgesamt will Scholz bis zur Wahl über 90 Veranstaltungen in ganz Deutschland absolvieren. Bei allen Terminen gelten strenge Hygieneauflagen, wie das Tragen von Masken und Abstandsregeln, teilte die SPD mit.