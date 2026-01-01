Newsletter
Donnerstag, Januar 1, 2026
3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

SPD-Vize Schweitzer will veraltete Forderungen ausmisten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der SPD-Vizevorsitzende Alexander Schweitzer hat seine Partei aufgerufen, sich von veralteten Ideen zu trennen, um für Wähler interessant zu bleiben.

Alexander Schweitzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die SPD muss ihren Instrumentenkasten überprüfen”, sagte Schweitzer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). Die Partei müsse sich fragen, ob darin die richtigen Ideen für die 20er- und 30er-Jahre dieses Jahrhunderts seien. “Oder schleppen wir liebgewonnene Ideen aus den 80ern und 90ern des vergangenen Jahrhunderts mit uns herum, mit denen wir aber niemanden mehr begeistern?”

Als Beispiel nannte der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz die Forderung nach einer Bürgerversicherung, die in “jeder programmatischen Schrift der SPD zu finden” sei. Die SPD müsse sich aber fragen: “Braucht es hier ein Update? Gibt es neue und bessere solidarische Modelle, um Krankenversicherung und gute Pflege zu sichern?”, sagte Schweitzer. “Bei den Fragen zu einem modernen und starken Sozialstaat darf die SPD nicht stillstehen.”

Der SPD-Vize warnte seine Partei mit einem Vergleich zum Sport davor, in den Debatten um moderne Ideen in die Defensive zu geraten. “Wir dürfen nicht nur wie beim Tennis an der Grundlinie stehen und die Bälle der Konkurrenz retournieren”, sagte Schweitzer. “Wir müssen mit guten Ideen ans Netz gehen und in die Offensive kommen.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Feuerwerksverbot: Das gilt an Silvester in Augsburg

0
Zum Jahreswechsel darf in der Augsburger Innenstadt nicht geböllert...
Vermischtes

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

0
In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die...
Überregionale Nachrichten

McDonald’s Deutschland senkt Preise teils um mehr als 15 %

0
Die Bundesregierung hat kürzlich beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Speisen...
Augsburg Stadt

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...

Neueste Artikel