Newsletter
Donnerstag, November 20, 2025
3.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

SPD will Ende der staatlichen Förderung für Ludwig-Erhard-Gipfel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, fordert, den Ludwig-Erhard-Gipfel künftig nicht mehr mit staatlichen Mitteln zu unterstützen.

Spd Will Ende Der Staatlichen Förderung Für Ludwig-Erhard-Gipfel
Sebastian Roloff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Bei Veranstaltungen dieser Art scheint mir staatliche Förderung eher unüblich und gerade mit Blick auf das zahlungskräftige Publikum auch nicht angezeigt”, sagte Roloff dem “Handelsblatt” (Freitagsausgabe). “Der Eindruck, dass man sich hier Zugang zu politischen Entscheidungsträgern kaufen kann, sollte ebenso vermieden werden, wie dass Herr Weimer sein Regierungsamt mit geschäftlichen Tätigkeiten verbindet.” Daher sei es sehr zu begrüßen, dass er nun seine Beteiligungen vorläufig abgibt.

Auch die gemeinnützige Initiative Lobbycontrol fordert einen Förderstopp für den Gipfel. “Warum solche Veranstaltungen noch zusätzlich mit Steuergeldern gefördert werden sollten, erschließt sich mir nicht”, sagte Sprecher Timo Lange dem “Handelsblatt”. “Wenn die Gewinne daraus dann noch das Vermögen eines amtierenden Ministers vermehren, sollte diese Förderpraxis erst recht überdacht werden.”

Die Grünen-Politikerin Irene Mihalic sieht weiteren Aufklärungsbedarf. “Der Vorgang muss weiter haarklein aufgearbeitet werden”, sagte sie der Zeitung. “Es darf kein Zweifel daran bestehen, dass es Regierungshandeln auf Bestellung Einzelner nicht geben darf.” Dass Weimer sich vorläufig von seinen Anteilen an der “Weimer Media Group” trennt, sei “ein guter und wichtiger Schritt”. Das entlaste ihn jedoch nicht von den im Raum stehenden Vorwürfen, “zumal er auch weiterhin ein mittelbares Interesse am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens haben wird”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

23-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten in Seeshaupt: Kripo ermittelt nach Arbeitsunfall

0
Am Dienstag, den 18. November 2025, ereignete sich im...
Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel