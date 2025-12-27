Newsletter
Samstag, Dezember 27, 2025
5.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

SPD will erst aktuellen Koalitionsvertrag abarbeiten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der von Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) angestoßenen Debatte über eine Überarbeitung des Koalitionsvertrages ruft die SPD die Union auf, zunächst die geplanten Vorhaben zu realisieren.

Spd Will Erst Aktuellen Koalitionsvertrag Abarbeiten
Unterzeichnung Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese sagte der “Rheinischen Post”: “Der aktuelle Koalitionsvertrag hat noch viele wichtige und entscheidende Vereinbarungen für die Zukunft des Landes, welche wir gemeinsam umsetzen wollen.”

Wiese ergänzte: “Hinzu kommen in 2026 die Ergebnisse der unterschiedlichen Kommissionen zur Zukunft der sozialen Sicherungssysteme. Es gibt genug zu tun, sodass wir die Ärmel drei- bis viermal hochkrempeln werden.”

Zugleich sagte der SPD-Politiker, in den vergangenen Jahren habe die hohe Zahl an Kriegsflüchtlingen aus Syrien, das Coronavirus oder der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gezeigt, “dass man als Bundesregierung in einer Legislaturperiode immer situativ schnell reagieren muss”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburger Panther

Peinlicher Auftritt vermiest 800 AEV-Fans den Feiertag – Augsburger Panther verlieren beim Schlusslicht Dresden

0
Ein Sonderzug voller Vorfreude, doch der Auftritt der Augsburger...
Polizei & Co

Einbruch an Weihnachten in Horgau-Horgauergreut – Schmuck im Wert von 2.000 Euro gestohlen

0
Ein bislang unbekannter Täter nutzte den ersten Weihnachtsfeiertag, um in ein Einfamilienhaus im Horgauer Ortstteil Horgauergreut einzubrechen und hochwertigen Schmuck zu stehlen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Vermischtes

Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin

0
Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner...

Neueste Artikel