Donnerstag, Oktober 23, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

SPD will Kaufprämie auch für gebrauchte E-Fahrzeuge

Die von der schwarz-roten Bundesregierung geplante Kaufprämie für E-Fahrzeuge “für kleine und mittlere Einkommen” soll nach dem Willen der SPD auch für Gebrauchtwagen gelten. Das berichtet die “Bild” (Samstagausgabe) unter Berufung auf Koalitions- und Fraktionskreise.

Danach soll der staatliche Zuschuss im kommenden Jahr auch an Autokäufer fließen, die ein bereits zugelassenes Fahrzeug erwerben. Diese Wagen seien deutlich günstiger und damit auch für kleine und mittlere Einkommen erschwinglich, hieß es.

“Alle müssen sich den Umstieg leisten können”, sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf der “Bild”. “Deshalb nehmen wir drei Milliarden Euro in die Hand, damit kleine und mittlere Einkommen auf klimaneutrale Mobilität umsteigen können. Mit dem Geld sollen Elektroautos endlich auch in die Stadtviertel kommen, wo sie bisher für viele nur schwer zu finanzieren sind.” Klüssendorf erklärte, bei der Ausgestaltung des Förderprogramms müssten “insbesondere die deutsche und europäische Autoindustrie profitieren”.

