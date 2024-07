SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese ist zuversichtlich, dass die Haushaltsverhandlungen in Kürze abgeschlossen sein werden. Er rechnet mit einem Haushalt, der mehr Investitionen möglich macht.

Reichstagskuppel bei Sonnenaufgang (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Die Spitzen befinden sich in sehr guten Gesprächen und ich bin guter Dinge, dass wir es hinbekommen werden, einen Haushaltsentwurf vorzulegen“, sagte Wiese am Dienstag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv. Dass sei auch die klare Erwartungshaltung der Bürger. Wiese bekräftigte: „Ja, wir werden etwas hinbekommen.“

Angesprochen auf den Zeitrahmen, sagte der SPD-Politiker: „Ich bin guter Dinge, sobald wir uns hier in die sogenannte parlamentarische Sommerpause verabschieden werden, dass dann auch die Ergebnisse vorliegen und wir einen Haushaltsentwurf hinbekommen werden.“ Die parlamentarische Sommerpause beginnt mit dem Ende der aktuellen Sitzungswoche des Deutschen Bundestages.