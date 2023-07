Spektakulärer Neuzugang | Angels Nördlingen holen Danielle McCray zurück ins Ries

Nach zahlreichen Abgängen können die Eigner Angels Nördlingen einen spektakulären Neuzugang vermelden, die genau die andere Richtung eingeschlagen hat. Danielle McCray war schon einmal ein Angel und kommt nun getreu dem Motto der Nördlinger Basketball-Frauen „Einmal ein Angel, immer ein Angel“ zurück ins Ries.

Die Power Forward-Spielerin aus Florida trug das schicke Trikot aus dem Hause Owayo – übrigens seit 16 Jahren Ausrüster der Rieserinnen – bereits in der Saison 2019/20, in jener Spielzeit, in der das Team mit Leslie Vorpahl, Sami Hill und Luisa Geiselsöder die Saison auf Tabellenplatz drei abschloss und große Hoffnungen hatte, in der Meisterschaft ein Wörtchen mitzureden. Doch die Ambitionen der vielleicht besten Angels-Mannschaft aller Zeiten wurden von der Corona-Pandemie im Keim erstickt, weil die Saison ohne Play-Offs abgebrochen wurde. Der Kontakt zu McCray ist während und nach der Corona-Zeit nie abgebrochen, zu einem weiteren Engagement kam es allerdings nicht. Im Gegenteil, in der Saison 2020/21 lief die athletische Flügelspielerin für TK Hannover aufs Spielfeld und trug einen Großteil zu einer unvergessenen Niederlage der Angels in Niedersachsen bei. Ihre 29 Punkte und 14 Rebounds manifestierten die 83:90-Niederlage nach zwei Verlängerungen, bewiesen aber auch was für eine professionelle Einstellung McCray auszeichnet. „When you cannot beat them, sign them,“ lautet ein Merksatz aus dem Handbuch für Sportdirektoren. „Wenn du sie nicht besiegen kannst, engagier sie,“ folgte Martin Fürleger, Sportdirektor der Eigner Angels, prompt dem allseits bekannten Leitspruch. Als sich die Gelegenheit abzeichnete, dass McCray verfügbar sein könnte, griff er zu.

Dass die mittlerweile 30-jährige Modell-Athletin gute Erinnerungen an Nördlingen hat, war bei den Vertragsverhandlungen nicht unbedingt hinderlich. Zusammen mit der erst kürzlich verpflichteten Power-Forward-Spielerin Erika Davenport könnte McCray ein bemerkenswertes Duo unter den Körben bilden. Obwohl sich beide Spielerinnen von ihrer Statur und ihrer Spielweise sehr ähneln, hofft die sportliche Leitung, dass das US-Flügel-Duo sich gut ergänzt. Die Erfahrung der beiden Amerikanerinnen wird dem ansonsten sehr jungen Angels-Team auf jeden Fall guttun. Nördlinger Frühaufsteher, die zudem im Fit-for-Life-Studio trainieren, werden die beiden Fitness-Freaks häufig zu früher Stunde dort antreffen, sobald sie Ende August im Ries eingetroffen sind. Der Vollständigkeit halber seien auch noch McCrays Engagements in Australien bei den Goldfield Giants, in Puerto Rico und bei einem Sonderformat genannt AU in Las Vegas erwähnt, wo sie ausnahmslos gute Leistungen ablieferte. Mit all ihrer Erfahrung und Athletik wird Danny McCray auch in der neuen Angels-Saison ein Eckpfeiler des Teams von Coach Matiss Rozlapa sein.

Kurt Wittmann