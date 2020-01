Spektakulärer Verkehrsunfall am Leonhardsberg – Auto bleibt zwischen Hausmauer und Ampel liegen

Die Berufsfeuerwehr wurede am Abend zu einem spektakulären Verkehrsunfall in der Augsburger Innenstadt gerufen. Im Kreuzungsbereich Karlstraße/Leonhardsberg waren zwei Fahrzeuge kollidiert. Ein beteiligter PKW schleuderte auf den Fußweg und blieb in Seitenlage zwischen Hauswand und Ampelmast liegen.

Die beiden Insassen konnten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte von Passanten aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie kamen wie auch die Fahrerin des zweiten PKW zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr übernahm die Sicherungsmaßnahmen an den beiden PKW, stellte den Brandschutz sicher und drehte das in Seitenlage befindliche Fahrzeug wieder auf die Räder.

Zum Unfallhergang können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr war mit 17 Einsatzkräfte und 5 Fahrzeugen alarmiert.