Spektakuläres Comeback | Ehc Königsbrunn Siegt In Eishockeykrimi Gegen Miesbach

Das Duell zwischen dem EHC Königsbrunn und dem TEV Miesbach hielt, was es versprach. Zweiter gegen Dritter – das Topspiel der Bayernliga wurde zu einem echten Eishockeykrimi, in dem die Brunnenstädter nach einem deutlichen Rückstand ein unglaubliches Comeback feierten. Am Ende stand ein 6:5-Auswärtssieg, der beste Werbung für den bayerischen Eishockeysport war.

Früher Schock und Rückstand nach zwei Dritteln

Die Königsbrunner starteten mit derselben Formation wie am Freitag – ohne den verletzten Luca Kinzel, dafür mit Routinier Stefan Vajs im Tor. Nach einem ausgeglichenen Beginn übernahm Miesbach das Kommando und nutzte Fehler in der EHC-Defensive eiskalt aus. Zwei Tore kurz vor der ersten Pause sorgten für einen 0:2-Rückstand.

Im Mittelabschnitt kämpfte sich Königsbrunn zunächst durch Tim Bullnheimer in Überzahl auf 1:2 heran, doch die Hausherren konterten gnadenlos und bauten ihre Führung auf 4:1 aus. Nach 40 Minuten schien das Spiel entschieden – doch der EHC hatte noch nicht aufgegeben.

EHC startet furiose Aufholjagd

Im letzten Drittel zeigte sich der EHC wie verwandelt: Aggressiv, entschlossen und mit großem Teamgeist. Erneut Bullnheimer leitete mit seinem zweiten Treffer die Aufholjagd ein, wenig später trafen Lion Stange und Peter Brückner zum 4:4-Ausgleich.

Zwar ging Miesbach erneut in Führung, doch Marco Riedl glich postwendend zum 5:5 aus. 71 Sekunden vor Schluss sorgte schließlich Stefan Rodrigues mit seinem Treffer zum 6:5 für grenzenlosen Jubel auf Königsbrunner Seite.

Trainer Linke lobt Mentalität seiner Mannschaft

EHC-Coach Bobby Linke zeigte sich nach dem Spiel begeistert vom Charakter seines Teams: „Wir haben in den ersten beiden Dritteln zu viele Fehler gemacht, aber im letzten Abschnitt unglaublichen Willen gezeigt. Mit Herzblut, Leidenschaft und dem Glauben an den Sieg haben sich die Jungs die drei Punkte verdient.“

Der EHC Königsbrunn beweist mit diesem Erfolg einmal mehr seine Moral und Mentalität. Trotz Rückstand, Verletzungssorgen und starker Gegnerleistung kämpften sich die Brunnenstädter zurück und holten sich den Sieg in einem der packendsten Spiele der bisherigen Saison.