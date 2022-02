Spenden aus Augsburg und Region – Hilfe für die Bevölkerung in der Ukraine

Auf ihrer Spendenplattform mehrgeben.de hat die Stadtsparkasse Augsburg schnell und unbürokratisch ein neues Projekt eingestellt zur Unterstützung der ukrainischen Zivilbevölkerung auf den Weg gebracht.

Der „Ukrainischer Verein Augsburg e. V.“ ruft zu Spenden für die Zivilbevölkerung in der Ukraine auf.

Einfach Betrag eingeben und sofort online via paydirekt, giropay oder Kreditkarte spenden.

Der Krieg sorgt für zahlreiche Sorgen und Nöte in der Bevölkerung. Hier will der Verein mit der Besorgung von Lebensmitteln, Medikamenten, Erste-Hilfe-Material, Schlafsäcken, Zelten, Feldbetten, Schutzkleidung und Hygieneprodukten unterstützen. Das Material wird direkt in die Ukraine transportiert. Der Verein verspricht, dass die Spenden zu 100% bei den Betroffenen ankommen.

Der ‚Ukrainischer Verein Augsburg e. V.‘ ist eine Vereinigung Ukrainischer Bürgerinnen und Bürger in Augsburg und Umgebung. Der Verein hat sich den Einsatz für den Frieden und für die Menschen in der Ukraine auf die Fahnen geschrieben.

Auch die Aktion Deutschland Hilft, das Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, leistet Nothilfe in der Ukraine und den Nachbarländern. Für den Einsatz der Helferinnen und Helfer bitten sie um Spenden.

Spendeninformation:

Aktion Deutschland Hilft

Stichwort: Nothilfe Ukraine

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)

Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Weitere überregionale Spendenaktionen