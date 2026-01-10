Spezialeinsatzkommando schießt auf bewaffneten Mann in Kleinschwarzenlohe: Lebensgefährlich verletzt nach Bedrohungslage

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem dramatischen Polizeieinsatz im Wendelsteiner Gemeindeteil Kleinschwarzenlohe im Landkreis Roth. Spezialeinsatzkräfte der Polizei mussten eingreifen, als ein 25-jähriger Mann mit einer vermeintlichen Schusswaffe und einem Messer die Beamten bedrohte. Leider endete der Einsatz mit lebensgefährlichen Verletzungen für den jungen Mann, der zur sofortigen medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Dramatische Szenen: Polizei sieht sich zur Schusswaffe gezwungen

Der Einsatz begann gegen 04:15 Uhr, als eine Angehörige des Mannes in der Porschestraße den Polizeinotruf wählte. Im Gespräch gab sie an, dass der 25-Jährige, mit dem sie in telefonischem Kontakt stand, sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinde. Zudem habe er wiederholt Suizidabsichten angekündigt, und es seien mehrfach Schussgeräusche zu hören gewesen.

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zum Ort des Geschehens entsandt, die den Bereich absperrten. Aufgrund der Information über eine mögliche Schusswaffe entschied sich die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken dazu, das Spezialeinsatzkommando der Polizei einzusetzen. Versuche, den Mann durch Angehörige oder die polizeiliche Verhandlungsgruppe zu beruhigen und ihn zur Aufgabe zu bewegen, blieben zunächst ohne Erfolg.

Unfreiwillige Eskalation: Schusswaffengebrauch im Wohnhaus

Gegen 07:00 Uhr betraten Beamte des Spezialeinsatzkommandos das Wohnhaus und trafen den 25-Jährigen im Erdgeschoss an. Trotz Aufforderungen legte er die Waffen nicht ab. In der darauffolgenden Auseinandersetzung kam es zum Gebrauch der Dienstwaffe durch die Polizisten. Der Mann erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen im Oberkörperbereich, die direkt von einem vor Ort befindlichen Notarzt erstversorgt wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Verletzte in einem Klinikum behandelt.

Ermittlungen zur Rechtmäßigkeit laufen

Nach bisherigem Ermittlungsstand geht das Polizeipräsidium Mittelfranken davon aus, dass die Schussabgabe der Polizisten aus Notwehr erfolgte. Mitglieder des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) und mittelfränkischer Kriminaldienststellen nahmen am Einsatzort die Ermittlungen auf. Die Bewertung des Schusswaffeneinsatzes wird – wie in solchen Fällen üblich – aus Neutralitätsgründen durch das BLKA durchgeführt. Alle Ermittlungsmaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.