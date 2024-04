Spielabbruch in Kirchheim | Gewinnt der TSV Rain die Punkte am grünen Tisch?

Nach einem erfolgreich verwandelten Foulelfmeter von Michael Senger dominierte der TSV Rain das Spiel bis zur 75. Dann gingen im Stadion die Lichter aus und das Spiel wurde unterbrochen. Beim Stand von 1:0 für die Blumenstädter wurde die Begegnung nach einer dreißigminütigen Wartezeit abgebrochen.

Rains Chefanweiser David Bulik änderte seine Startelf nach der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Nördlingen auf zwei Positionen: Fabian Triebel und Matej Rados spielten für Jannik Schuster und Benito Alisanovic (Bank).

In einer munteren Anfangsphase mit Torabschlüssen auf beiden Seiten gingen die Gäste aus der Lechstadt in 23. Minute mit 1:0 in Führung: Andrii Hert brachte Michael Senger im Strafraum zu Fall. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte der Gefoulte selbst. Bis zur Halbzeitpause waren die Gäste die überlegene Mannschaft und hatten die Möglichkeit, ihre Führung auszubauen. Jedoch verfehlten zwei Schüsse von Michael Senger knapp ihr Ziel, und einmal konnte der Torwart der Oberbayern in letzter Sekunde einen Schuss von Tim Härtel abwehren. Die Heimmannschaft konnte im Angriffsspiel wenig Akzente setzen, sodass die Seiten mit der knappen Gästeführung gewechselt wurden.

In der zweiten Halbzeit passierte bis zur 65. Minute auf beiden Seiten nicht viel, doch dann tauchte der eingewechselte Gabriel Hasenbichler vor dem Kirchheimer Torwart auf, brachte den Ball aber nicht an diesem vorbei. Zehn Minuten später wurde es dunkel im Kirchheimer Stadion. Ein Stromausfall hatte die Flutlichtanlage außer Gefecht gesetzt. Nach kurzer Wartezeit begaben sich die Spieler ins Sportheim. Schiedsrichter Florian Islinger kündigte an, dass nach einer Wartezeit von 30 Minuten entschieden werde, ob das Spiel fortgesetzt werden könne. Als sich die Situation nach Ablauf der Wartezeit nicht besserte, informierte er die Spieler und Funktionäre über den Spielabbruch.

Der Stromausfall schien nicht nur die Flutlichtanlage, sondern auch andere Bereiche betroffen zu haben. Das Sportgericht des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) wird entscheiden, ob das Spiel komplett wiederholt, nur die letzten 15 Minuten nachgeholt oder mit 1:0 für den TSV Rain gewertet wird.

Kirchheimer SC: Ivan Babic, Paul Maiberger, Sebastian Zielke, Andrii Hert (58. Kerim Özdemir), Antonijo Prgomet, Luka Topic, Marco Flohrs (46. Noël Pfeiffer), Maximilian Baitz (66. Alessandro Cazorla), Peter Schmöller, Luca Mauerer (72. Luis Sako), Roman Prokoph (66. Denis Zabolotnyi) – Trainer: Steven Toy

TSV Rain: Florian Rauh, Fabian Triebel, Julian Bosch, Matej Rados (56. Gabriel Hasenbichler), Dominik Schröder, Michael Senger, Benjamin Krist, Eugen Belousow, Tim Härtel (75. Marc Sodji), Etienne Perfetto, Renato Domislic – Trainer: David Bulik

Tore: 0:1 Michael Senger (23. Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Florian Islinger (Hainsacker)

Zuschauer: 120