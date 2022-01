Spielplatz muss gesperrt werden | Unbekannte Täter beschmieren Spielgeräte in Sielenbach mit Hundekot

Am Morgen des 01.01.2022 wurde der Polizei in Aichach bekannt, dass am Nachmittag des 31.12.2021 mehrere Spielgeräte des Spielplatzes in Sielenbach, Breitenwiesweg, massiv mit Hundekot beschmutzt wurden. Der Bauhof wurde mit der Reinigung der Geräte beauftragt.

Die Spielgeräte sind derzeit aufgrund dieses Vorfalls nicht benutzbar und der

Spielplatz musste durch den Bürgermeister schweren Herzens bis zur

Beseitigung der Verschmutzung gesperrt werden. Die Polizei Aichach nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0 entgegen.

