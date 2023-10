Spitzenreiter! Ratiopharm Ulm ist nach Sieg in Hamburg Tabellenführer

Aufgrund eines offensivstarken und spielfreudigen Auftritts schlägt Ratiopharm Ulm mit 94:78 die Veolia Towers Hamburg und nimmt ungeschlagen die vorzeitige Tabellenführung ein.





Eine gute Nachricht gab es bereits vor Tip-Off: Philipp Herkenhoff stand nach wochenlanger Verletzungspause wieder im Aufgebot, wärmte sich gemeinsam mit der Mannschaft auf und durfte in den Schlussminuten sein Comeback feiern. Die Ulmer starteten mit einer engagierten Defensive und einem effizienten Offensivfeuerwerk in die Partie. Mit einer hervorragenden Ballzirkulation ergaben sich in der Zone konstant gute Abschlussmöglichkeiten, welche von Beginn an hochprozentig verwandelt wurden (10/12 – 83,3%). Demnach gewann das Team von Trainer Anton Gavel das erste Viertel mit 30:12, setzte somit den Grundstein für den vierten Sieg in der easyCredit BBL. Wie bereits im EuroCup gegen Panevezys war das Händchen von außen brandheiß, so verwandelten die Uuulmer zur Halbzeit neun ihrer sechzehn Versuche von außen (56,3%). Allen voran Scharfschütze Dakota Mathias strahlte von dort dauerhaft Gefahr aus, blieb auch nach der Halbzeitpause ein echter Unruhestifter und avancierte mit 22 Punkten zum Topscorer. Das mannschaftsdienliche Offensivspiel zog sich durch die ganze Partie durch, so legten die Ulmer erneut bärenstarke 24 Assists auf und gewannen am Ende mit 16 Punkten. Durch den zweiten Auswärtssieg der Saison bleibt man weiterhin ungeschlagen und sichert sich zumindest für eine Nacht die Tabellenführung.

Die ersten Punkte der Partie ließen etwas auf sich warten, da beide Teams in der Anfangsphase hochkonzentriert in der Defensive agierten. Dakota Mathias markierte in echter Scharfschützenmanier die ersten Ulmer Punkte, umlief zwei für ihn gestellte Blöcke, fing den Ball und verwandelte den Dreier aus vollem Lauf. Die nächsten Sequenzen gehörten dann L.J. Figueroa und Trevion Williams, erst bediente der Center den eingelaufenen Figueroa wunderschön mit einem No-Look-Pass und im Fastbreak revanchierte sich Figueroa, setzte Williams für die nächsten Zähler in Szene (7:0 Lauf) und zwang Hamburg Coach Benka Barloschky zur ersten Auszeit (10:4, 4.). Das Team zeigte eine engagierte Defensivvorstellung, zwang die Hausherren zu schwierigen Würfen und war in der Zone körperlich präsent, sinnbildlich: Nico Bretzel setzte mit einem Monsterblock ein Ausrufezeichen, räumte im Duell der Riesen Jonas Wohlfarth-Bottermann sehenswert ab und im Gegenzug sorgte Kapitän Tommy Klepeisz per Dreier für die erste zweistellige Führung (20:10, 8.). Am Ende des ersten Viertels demonstrierte Karim Jallow die Ulmer Überlegenheit mit zwei spektakulären Dunks und stellte mit einem 15:0 Lauf auf einen zwischenzeitlichen zwanzig Punktevorsprung. Auch im zweiten Spielabschnitt lief der Ball hervorragend in den eigenen Reihen, somit ergaben sich häufig offene Abschlussmöglichkeiten in Korbnähe, welche effizient genutzt wurden (10/12 – 83,3%). Der Gastgeber versuchte in der Folge die Zone zu versiegeln, aber aufgrund des mannschaftsdienlichen Passspiels, kam das Team von Anton Gavel dauerhaft zu guten „Looks“ von jenseits der Dreipunktelinie, die ebenfalls gnadenlos verwandelt wurden (6/11 – 54,6%). Der Gastgeber erwachte offensiv allmählich, verkürzte mit einem zwischenzeitlich 7:0 Lauf den Rückstand und warnte die Ulmer nicht nachzulassen (41:26, 16.). Kurz vor der Halbzeitpause lief die Offensivmaschinerie erneut wie geschmiert, allen voran von außen blieb die Trefferquote weiterhin enorm hoch (9/16 – 56,3%). So setzte George de Paula mit einem Dreier den Schlusspunkt einer aus Ulmer Sicht punktereichen ersten Hälfte (54:37, HZ.).

Das heiße Händchen hielt auch nach der Pause an, dabei stand der vielseitige Center Williams im Mittelpunkt: Erst versenkte er einen Dreier und assistierte daraufhin mit einem „Kick-Out-Pass“ zu Dakota Mathias, der in der Ecke regelrecht wartete um abzufeuern (62:44, 23.). In den nächsten Minuten dominierte die Abwehr auf beiden Seiten, die Ulmer mussten sich in der Phase jeden Punkt hart verdienen und die Wurfqualität nahm deutlich ab. Mit einem 8:2 Lauf der Hamburger drohte das Momentum zu kippen, diesen stoppte erst Mathias unnachahmlich aus der Mitteldistanz und dann Klepeisz mit einem weiteren Dreier (71:54, 30.). Im Schlussabschnitt riss das Duo Williams und Mathias die Verantwortung an sich, sorgte für viel Furore und brillierte im Zusammenspiel: Williams bewies mehrmals seine Fähigkeit und Übersicht als Spielmacher, dirigierte das Offensivspiel und verteilte mit einem grandiosen Pass auf Mathias seinen fünften Assist. Für das nächste Highlight war Kapitän Klepeisz höchstpersönlich verantwortlich: Mit seinem patentierten einbeinigen Dreier brachte er erneut eine 20+ Führung ein (84:63, 34.). In den letzten Minuten passierte nichts Nennenswertes, da die Ulmer frühzeitig die Partie entschieden und am Ende souverän den zweiten Auswärtssieg einfuhren.