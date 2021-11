Spitzenspiel | ERC Sonthofen empfängt den ESV Buchloe

Am kommenden Freitag kommt es erneut zum Spitzenspiel in der Eissporthalle Sonthofen. Der ERC Sonthofen trifft auf die Mannen des ESV Buchloe 1b, welche sich durch zwei Siege auf den zweiten Tabellenplatz der noch jungen Bezirksligasaison vorgearbeitet haben. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Das Team aus Buchloe ist mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren noch sehr jung. Die Mannschaft besteht größtenteils aus ehemaligen Nachwuchsspielern des ESV Buchloe, ESV Kaufbeuren und HC Landsberg. Einige von ihnen liefen bereits in der Junioren-Bundesliga auf. Ergänzt wird der Kader zeitweise durch Spieler des Buchloer Bayernligakaders. So geschehen auch Ende September im Spiel gegen den HC Maustadt. Dort liefen gleich sechs Bayernligaspieler mit auf. Was sicherlich dazu beitrug, dass die Gäste vom Memminger Berg mit einer 1:3-Niederlage nach Hause geschickt wurden.

