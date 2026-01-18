Newsletter
type here...
Spontandemo “Großangriff auf Rojava” mit 200 Teilnehmern in Nürnberg friedlich beendet
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Spontandemo “Großangriff auf Rojava” mit 200 Teilnehmern in Nürnberg friedlich beendet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagabend, dem 18. Januar 2026, bewegte sich eine Spontanversammlung unter dem Titel „Großangriff auf Rojava“ durch Nürnberg. An der Demonstration nahmen in der Spitze rund 200 Personen teil.

Demonstration zieht durch die Nürnberger Innenstadt

Nach ersten Zusammenkünften um kurz nach 17:00 Uhr am Plärrer, gab die Gruppe bekannt, eine Demonstration durchführen zu wollen. Zahlreiche Einsatzkräfte, unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, begleiteten das Versammlungsgeschehen.

Zwischenfall am Hefnersplatz

Die Demonstranten zogen gegen 18:30 Uhr von einer anfänglichen Kundgebung aus in Richtung Hauptbahnhof. Am Hefnersplatz kam es zu einer Störung, als eine Person das Geschehen störte. Die Polizei sah sich gezwungen, unmittelbaren Zwang anzuwenden und nahm den Mann (18, syrisch) in Gewahrsam.

Ende der Demonstration am Hauptbahnhof

Gegen 19:30 Uhr endete die Demonstration am Hauptbahnhof, woraufhin die Teilnehmer zum Plärrer zurückkehrten. Für die Rückkehr musste die Fahrbahn im Bereich des Plärrers vorübergehend gesperrt werden, um den Verkehr zu leiten.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Augsburg Stadt

Volker Ullrich zieht wegen Wahlrecht vor das Bundesverfassungsgericht

0
Das neue Wahlrecht zur Verkleinerung des Bundestages sorgt weiterhin...
Polizei & Co

Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein

0
Augsburg (ots) - Am Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Vermischtes

Bei Leutkirch im Allgäu: Autofahrer prallt tödlich gegen Baum – Wagen gerät in Brand

0
Trotz Reanimationsversuchen durch die Rettungskräfte: Für den 79-Jährigen kommt...

Neueste Artikel