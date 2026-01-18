Spontandemo “Großangriff auf Rojava” mit 200 Teilnehmern in Nürnberg friedlich beendet

Am Sonntagabend, dem 18. Januar 2026, bewegte sich eine Spontanversammlung unter dem Titel „Großangriff auf Rojava“ durch Nürnberg. An der Demonstration nahmen in der Spitze rund 200 Personen teil.

Demonstration zieht durch die Nürnberger Innenstadt

Nach ersten Zusammenkünften um kurz nach 17:00 Uhr am Plärrer, gab die Gruppe bekannt, eine Demonstration durchführen zu wollen. Zahlreiche Einsatzkräfte, unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, begleiteten das Versammlungsgeschehen.

Zwischenfall am Hefnersplatz

Die Demonstranten zogen gegen 18:30 Uhr von einer anfänglichen Kundgebung aus in Richtung Hauptbahnhof. Am Hefnersplatz kam es zu einer Störung, als eine Person das Geschehen störte. Die Polizei sah sich gezwungen, unmittelbaren Zwang anzuwenden und nahm den Mann (18, syrisch) in Gewahrsam.

Ende der Demonstration am Hauptbahnhof

Gegen 19:30 Uhr endete die Demonstration am Hauptbahnhof, woraufhin die Teilnehmer zum Plärrer zurückkehrten. Für die Rückkehr musste die Fahrbahn im Bereich des Plärrers vorübergehend gesperrt werden, um den Verkehr zu leiten.