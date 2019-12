Vom 9. bis 26. Januar 2020 tragen 24 Handball-Teams die Europameisterschaft in Österreich, Schweden und Norwegen aus. Die DOSB New Media GmbH, Betreiber von Sportdeutschland.TV, hat sich die Übertragungsrechte für alle Partien gesichert. Eurosport überträgt von der EM 2019 insgesamt 18 Spiele ohne deutsche Beteiligung live im Free TV bei Eurosport 1. Die SportA GmbH, die Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, hat die entsprechenden Rechte an der EHF Handball Europameisterschaft sublizensiert.

Nach der Handball-WM der Frauen im Dezember geht es im Januar direkt mit der Handball-EM der Männer weiter. Sportdeutschland.TV und sein Ableger Handball-Deutschland.TV zeigen alle Spiele ohne deutsche Beteiligung live im Internet und per App. Zusätzlich stehen alle Spiele – inklusive der deutschen Partien – direkt nach Abpfiff in voller Länge oder als Highlight-Videos auf Abruf zur Verfügung.

Auch Eurosport überträgt einzelne Partien der EM 2020: 18 Top-Spiele ohne deutsche Beteiligung – also abhängig vom Abschneiden der deutschen Handballer auch die Halbfinals und das Finale – werden live bei Eurosport 1 frei empfangbar zu sehen sein. Bereits im Dezember 2018 hat Eurosport eine langfristige Vereinbarung mit der DOSB New Media GmbH zur Ausstrahlung von bis zu 60 Spielen der Männer-Weltmeisterschaften ab 2019 bis 2025 im Free-TV geschlossen. Die Live-Übertragungen der WM 2019 erzielten dabei hervorragende Einschaltquoten: Das Finale zwischen Dänemark und Norwegen sahen in der Spitze 2,01 Mio. Zuschauer bei Eurosport 1. Insgesamt erreichten die 15 WM-Partien einen Zuschauerschnitt von 0,52 Mio. bei einem Marktanteil von 2,2%.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden alle Spiele mit deutscher Beteiligung im TV und im Online-Stream zeigen.