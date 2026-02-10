Sprenggranate in Kleinostheim: Kontrollierte Sprengung geplant, Autobahn und Bahnlinie nicht betroffen

In einem Waldgebiet bei Kleinostheim im Landkreis Aschaffenburg wurde am Montagabend eine Sprenggranate entdeckt. Der Jagdpächter fand die Granate in der Nähe der Rückelsbacher Schlucht, woraufhin die Polizei den Bereich weitläufig absperrte. Am Dienstagvormittag wird die Granate von Spezialisten kontrolliert gesprengt.

Polizeigroßeinsatz nach Granatenfund

Nach dem Fund der Granate laufen derzeit die Vorbereitungen der Polizei für die geplante Sprengung. Die Aschaffenburger Polizei wird dabei durch die Bayerische Bereitschaftspolizei unterstützt. Ein Spezialistenteam ist bereits auf dem Weg und entscheidet vor Ort über den nötigen Sicherheitsradius.

Einschätzung: Keine Gefahr für Bevölkerung

Der Fundort liegt zwischen der Autobahn A45 und der Waldstadt Kleinostheim. Nach derzeitigem Stand sind weder die Autobahn noch die Bahnlinie betroffen. Auch eine Evakuierung der Waldstadt ist nach aktuellen Planungen nicht nötig. Die Polizei wird die Bevölkerung rechtzeitig über alle weiteren Maßnahmen informieren.