Dienstag, Dezember 23, 2025
Sprengstoffattacke in Köln – Hinweise auf Rockerverbindungen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bei einem Sprengstoffanschlag im Kölner Stadtteil Porz-Eil sind in der Nacht zum Dienstag bei einer Explosion etwa zehn geparkte Fahrzeuge sowie Fensterscheiben von Häusern beschädigt worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei mit. Die Ermittler haben eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und den Tatort abgesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen legte eine dunkel gekleidete Person gegen 4:30 Uhr einen Sprengsatz auf der Motorhaube eines geparkten Mercedes G-Klasse in der Johannesstraße und zündete ihn. Zu den Hintergründen der Tat äußerten sich die Behörden zunächst nicht. Die Ermittler prüfen jedoch Bezüge ins Rockermilieu und mögliche Zusammenhänge zu einem versuchten Tötungsdelikt vom vergangenen Wochenende, bei dem ein 36-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Kriminalkommissariat 21 in Verbindung zu setzen. Hinweise werden telefonisch oder per E-Mail entgegengenommen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

