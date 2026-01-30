Sprengstofffund auf A3: Autobahn bei Regensburg komplett gesperrt, zwei Personen festgenommen

Auf der A3 kam es am Freitagmorgen (30.01.2026) gegen 02:00 Uhr zwischen Rosenhof und Kirchroth in Fahrtrichtung Passau zu einem größeren Polizeieinsatz. Auslöser war eine routinemäßige Verkehrskontrolle eines BMW-Mietwagens zwischen der Anschlussstelle Rosenhof und Wörth an der Donau.

Im Zuge der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte sprengstoffverdächtige Utensilien und Hinweise auf möglichen Sprengstoff im Fahrzeug fest. In dem BMW befanden sich mehrere Taschen, deren Inhalt den Verdacht auf mögliche Sprengstoffbestandteile erhärtete. Die beiden Insassen des Fahrzeugs, eine Fahrerin und ein Beifahrer, wurden daraufhin vorläufig festgenommen und in ein Polizeipräsidium gebracht.

Zur weiteren Abklärung wurden Spezialisten des Bayerisches Landeskriminalamt aus München hinzugezogen. Diese untersuchen seitdem das Fahrzeug sowie das aufgefundene Gepäck detailliert.

Gegen 05:50 Uhr wurde der Sicherheitsbereich auf rund 500 Meter ausgeweitet, die Autobahn A3 wurde in diesem Abschnitt großräumig abgesperrt. Die Sperrmaßnahmen haben erhebliche Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr.

Zu weiteren Hintergründen des Einsatzes, sowie zu den festgenommenen Personen machte die Polizei bislang keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen dauern an.