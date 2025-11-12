Spritpreise legen kräftig zu

Tanken ist gegenüber der vergangenen Woche spürbar teurer geworden. Vor allem der Preis für Diesel-Kraftstoff ist kräftig gestiegen, wie eine aktuelle Auswertung der Kraftstoffpreise von mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland durch den ADAC zeigt.

Danach kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,689 Euro und damit 1,2 Cent mehr als vor Wochenfrist. Der Dieselpreis kletterte sogar um 2,7 Cent und liegt jetzt bei durchschnittlich 1,640 Euro. Damit hat sich Diesel innerhalb von nur drei Wochen um 7,5 Cent verteuert. Super E10 hat im gleichen Zeitraum etwas mehr als drei Cent zugelegt.

Die Rahmenbedingungen, die die Entwicklung der Kraftstoffpreise beeinflussen, geben laut ADAC jedoch keinen Hinweis, warum Tanken zuletzt deutlich teurer geworden ist. So ist der Rohölpreis der Sorte Brent seit der Vorwoche zwar um rund einen US-Dollar je Barrel auf nun 65 US-Dollar gestiegen. Dafür steht jedoch auch der Euro im Vergleich zum US-Dollar wieder höher, wodurch der Import von Rohöl etwas günstiger und der Effekt höherer Rohölnotierungen gemindert wird. Blickt man etwa auf die Situation Ende Juli, so war Super E10 damals rund zwei Cent billiger, obwohl bei einem ähnlichen Euro-Dollar-Wechselkurs Brent-Öl sogar deutlich teurer war.

Einzig die kalte Witterung, der Start der Heizperiode und die gestiegene Nachfrage nach Heizöl könne erklären, warum der Dieselpreis deutlich stärker als der Benzinpreis gestiegen ist, so der ADAC. Denn Heizöl sei nahezu identisch mit Diesel, und wenn Heizöl teurer werde, dann verteuere sich Diesel in der Regel ebenfalls.

Der ADAC empfiehlt sparwilligen Autofahrern, abends zu tanken. Dann seien die Kraftstoffpreise im Schnitt bis zu 13 Cent je Liter niedriger als morgens. Fahrer von Benzin-Pkw können darüber hinaus sparen, wenn sie Super E10 statt Super E5 tanken – dies spare rund sechs Cent je Liter. Wer unsicher ist, ob das Fahrzeug Super E10 verträgt, sollte sich an den Hersteller wenden.