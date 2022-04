Spritpreise sinken weiter leicht und pendeln um 2-Euro-Marke

Die Spritpreise in Deutschland sind am Donnerstag weiter leicht gesunken. Ein Liter Diesel kostete im Durchschnitt 2,033 Euro pro Liter und damit wie schon am Vortag erneut 0,9 Cent weniger, sagte ein ADAC-Sprecher am Freitagmorgen der dts Nachrichtenagentur. Super E10 verbilligte sich um 0,2 Cent auf durchschnittlich 1,981 Euro pro Liter.

Tankstelle im Frühjahr 2022, über dts Nachrichtenagentur

Auch der Ölpreis hatte sich nach seinen hohen Ausschlägen im März wieder etwas beruhigt und pendelt aktuell um 100 Euro pro Fass. Kurz nach Beginn des Kriegs in der Ukraine war er bis auf 130 Euro gestiegen.