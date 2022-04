Spritpreise stagnieren auf weiterhin hohem Niveau

Die Spritpreise in Deutschland haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Ein Liter Diesel kostete im Durchschnitt 1,970 Euro pro Liter und damit 0,2 Cent mehr als am Vortag, sagte ein ADAC-Sprecher am Donnerstagmorgen der dts Nachrichtenagentur. Super E10 kostete wie am Vortag durchschnittlich 1,944 Euro pro Liter.

Zapfsäule, über dts Nachrichtenagentur

Die Spritpreise bewegen sich damit weiter auf einem deutlich höheren Niveau als vor der russischen Invasion in der Ukraine. Die Zwei-Euro-Marke wird mittlerweile aber wieder klar unterschritten. Die Abstände bei den Preisen für beide Kraftstoffarten erhöhten sich wieder minimal.

So ist ein Liter Diesel aktuell im Schnitt noch 2,6 Cent teurer als ein Liter E10. Anfang März hatte diese Differenz noch bei etwa zwölf Cent gelegen.