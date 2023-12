Sprung ins finale Aufgebot | Moritz Elias vertritt die Farben der Augsburger Panther bei der U20-WM

Das finale Aufgebot der deutschen U20-Nationalmannschaft für die IIHF World Juniors 2024 in Göteborg, Schweden, steht fest. Insgesamt 23 Spieler haben es in die finale Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes e. V. (DEB) geschafft, darunter auch Pantherstürmer Moritz Elias.



Panthercoach Christof Kreutzer sagt: „Moritz Elias ist ein explosiver, schneller und technisch guter Spieler, der seine Stärken in der Offensive hat.“ Er setzt unsere Vorgaben schnell um. Er will immer dazulernen und ist sicher noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. Mit seinen bisherigen Leistungen hat er sich nicht nur seinen Stammplatz in unserem Team verdient, sondern auch die Nominierung in das deutsche WM-Aufgebot. Wir wünschen Moritz und der gesamten U20 ein erfolgreiches Turnier.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft trifft in der Vorrundengruppe A der Junioren-Weltmeisterschaft ab dem 27. Dezember 2023 auf Finnland (14:30 Uhr), Schweden (28.12. / 19:30 Uhr), Lettland (30.12. / 19:30 Uhr) und Kanada (31.12. / 19:30 Uhr).

MagentaSport und MagentaTV übertragen alle deutschen Spiele und alle Spiele der K.O.-Runde der 2024 IIHF U20-Weltmeisterschaft live und exklusiv. Die deutschen Spiele sind kostenlos und ohne Abo oder Registrierung abrufbar.

Der WM-Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft:

27.12.2023 | 14:30 Uhr | Finnland – Deutschland

28.12.2023 | 19:30 Uhr | Deutschland – Schweden

30.12.2023 | 19:30 Uhr | Deutschland – Lettland

31.12.2023 | 19:30 Uhr | Kanada – Deutschland