Spuk der Geisterpiele beenden – Augsburger Panther wollen wieder Zuschauer ins Stadion lassen

Update:

Die Bayerische Staatsregierung hat am Dienstag einen ersten Lockerungsschritt für die Profisportteams beschlossen. Es ist ein kleiner Schritt, der wirtschaftlich kaum eine Option sein kann und doch haben sich die Augsburger Panther entschieden, die Geisterspiele zu beenden.

Es war ein trostloser Anblick und eine miese Atmosphäre, wenn in den letzten Wochen eine Profieishockey-Partie in der DEL anstand. Dieser eine Satz soll keine Zusammenfassung der Spielweise der Panther, sondern vielmehr die Gefühlswelt rund um die leeren Ränge im Augsburger Eishockeytempel beschreiben. Seit vielen Wochen musste der AEV aufgrund der laufenden Corona-Maßnahmen ohne Zuschauer sogenannte Geisterspiele austragen.

War es zuletzt ein generelles Verbot Fans bei überregionalen Sportveranstaltungen zuzulassen, waren es zuvor Zuschauerbeschränkungen und Abstandsgebote. Wirtschaftlich wäre diese für viele Teams ein Zuschussgeschäft gewesen. Gestern nun hat die Bayerische Staatsregierung angekündigte Lockerungen für den Profisport in die Wege geleitet. Ab diesem Wochenende dürfen wieder 25 Prozent der Plätze ausgelastet werden. Für das Curt-Frenzel-Stadion würde dies gemessen an der Gesamtkapazität von 6179 Zuschauern bedeuten, dass ab dem Spiel am Freitag gegen Iserlohn wieder etwas über 1500 Fans in den Schleifgraben kommen dürften.Nach aktuellem Stand werden Stehplätze nicht erlaubt sein, was die mögliche Kapazitäten deutlich einschränken würde. Die Panther kalkulieren aktuell aber mit 1.545 Plätzen, also einem Viertel der Gesamtkapazität. Die Augsburger wollen den Spuk der Geisterspiele jetzt beenden.



siehe auch: Corona-Ausbruch bei Wolfsburg-Augsburger Panther nun gegen Iserlohn

Wer bekommt eines der Tickets?

Wie aus einem Schreiben der Panther GmbH an die Sponsoren vom Dienstag hervorgeht, plant man dort mit der Rückkehr der Zuschauer für die kommenden Partien.

Wer alles in den Genuss eines der begehrten Tickets kommen wird, ist noch nicht abschließend bekannt. Dass die Sponsoren aber zum Zug kommen, scheint festzustehen, ein entsprechendes Schreiben liegt unserer Redaktion vor. Beim AEV ist man aktuell noch im Austausch mit dem Gesundheitsamt, um die Auslastung und die Vorgaben abschließend zu besprechen, erst dann wird man über die weitere Verteilung entscheiden können. Konkrete Infos zur Vergabe der Tickets folgen schnellstmöglich.

Unverändert gilt in jedem Fall die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, 2G plus (geimpft/ genesen und geboostert/getestet) als Zugangsvoraussetzung und Alkoholverbot im Stadioncatering.