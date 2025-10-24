Newsletter
SSIO an Spitze der Album-Charts – Grönemeyer auf Platz drei

Der Rapper SSIO steht mit “Alles oder Nix” an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Ex-Pink-Floyd-Mitglied David Gilmour folgt auf Platz zwei mit einer Live-Veröffentlichung des 2024er-Nummer-eins-Werks “Luck And Strange”.

Herbert Grönemeyer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Herbert Grönemeyer schafft es mit “Unplugged 2 – Von allem anders” auf den dritten Rang. Vor 30 Jahren hatte er das allererste nicht-englischsprachige “MTV Unplugged” eingesungen und damit Platz sechs Charts erreicht.

In den Single-Charts hält Taylor Swift (“The Fate Of Ophelia”, eins) den offiziellen Sommerhit “Golden” von Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami (zwei) auch in der dritten Woche auf Abstand. Bronze ergattert Alex Warren (“Ordinary”).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

