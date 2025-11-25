Newsletter
Dienstag, November 25, 2025
1 Min.Lesezeit

Staat und Wirtschaft wollen bei Rohstoffen unabhängiger werden

Die Bundesregierung und Industrievertreter sind sich einig, bei kritischen Rohstoffen unabhängiger werden zu wollen – und haben nach einem Treffen am Dienstag ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht.

Staat Und Wirtschaft Wollen Bei Rohstoffen Unabhängiger Werden
Containerschiff in Wilhelmshaven (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Unternehmen in Deutschland und Europa müssen in die Diversifizierung von Rohstoffbezugsquellen investieren, sowohl zuhause als auch im Ausland, und dies entlang der gesamten Wertschöpfungskette”, heißt es in dem Papier, das unter anderem von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), der IG Metall, dem BDI, weiteren Industrie- und Arbeitgeberverbänden, der DIHK, Gewerkschaften und dem DGB mitgetragen wird. Die Politik solle diese Diversifizierung “mit entsprechenden Maßnahmen unterstützen”.

Angestrebt wird demnach unter anderem auch ein “zügiger Auf- und Ausbau von Partnerschaften mit rohstoffreichen Staaten außerhalb Europas”, der Abschluss von langfristigen Lieferverträgen oder “die Förderung und Steigerung von Innovationen insbesondere beim Recycling”.

“Rohstoffpolitik ist heute eine Frage der nationalen Resilienz”, sagte Reiche am Dienstag. Politik, Wirtschaft und Sozialpartner müssten “jetzt gemeinsam handeln, um Deutschlands Versorgung zukunftsfest zu machen”.

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, sagte, seitens der Koalition seien “einige Weichen” bereits gestellt worden. Die ersten Signale in Sachen Entlastung machten zwar Mut, gingen aber noch nicht weit genug. “Am Ende bleibt jede Wachstumsstrategie Makulatur, wenn die Unternehmen nicht durch grundlegende und wachstumswirksame Strukturreformen entlastet werden”, sagte Leibinger.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

