Staatsanwaltschaft Köln äußert Verdacht: Olaf Scholz möglicherweise in Steuerverfahren zugunsten von M.M. Warburg involviert

Die Staatsanwaltschaft Köln hat den Verdacht geäußert, dass Olaf Scholz während seiner Amtszeit als Erster Bürgermeister in Hamburg möglicherweise Einfluss auf ein Steuerverfahren zugunsten der Skandalbank M.M. Warburg genommen haben könnte. Dies geht aus einem neuen Behördenvermerk hervor, der dem stern vorliegt.

Der Vermerk, datiert auf den 24. Juli dieses Jahres, wurde vor einigen Wochen auch Scholz‘ Anwalt übergeben. In dem Vermerk wird darauf hingewiesen, dass Tagebucheinträge des Privatbankiers Christian Olearius „für eine aktive Einflussnahme durch Olaf Scholz sprechen könnten“. Dieser Vermerk der Staatsanwaltschaft stellt auch die zentrale Verteidigungslinie des Kanzlers in Frage, sich nicht an Treffen mit Olearius erinnern zu können. Es wird darauf hingewiesen, dass die häufige Berufung auf Erinnerungslücken und die Behauptung, es habe kaum Kommunikation oder Akteneinträge gegeben, wenig nachvollziehbar seien. Dadurch gerät der Kanzler erneut in den Fokus der sogenannten Cum-Ex-Affäre. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft beschäftigt sich seit Ende 2020 mit der Rolle von Scholz in dieser Affäre. Das Gremium untersucht, ob Scholz und seine Verwaltung der Bank geholfen haben, millionenschwere Strafzahlungen zu vermeiden. Scholz hatte damals mehrere Treffen mit Olearius. Kurz nach einem dieser Treffen entschied die Finanzverwaltung von Scholz, auf eine Rückforderung zu verzichten.