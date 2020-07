Staatstheater Augsburg | Artist in Residence Linus Roth noch einmal im Konzert

Im Juni konnten Geigenvirtuose Linus Roth und die Augsburger Philharmoniker nach wochenlanger Spielpause erstmals Wiedersehen mit dem Publikum feiern: Gleich vier begeistert aufgenommene Konzerte gaben sie gemeinsam im Kongress am Park, allerdings vor einer, mit fünfzig Sitzplätzen, damals noch stark begrenzten Zuschauerzahl. Wer möchte, kann Solist und Orchester genau mit diesem Programm nun Ende Juli noch einmal erleben. Zugleich tritt Linus Roth damit zum letzten Mal in dieser Spielzeit als Artist in Residence des Staatstheater Augsburg vor das Publikum.

Geboten wird dabei wahrhaft große Musik: Linus Roth ist Solist im zweiten Violinkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy. »Dass sich die Engel im Himmel freuen«, wünschte sich der Komponist für dieses Werk, das er für dem legendären Geiger Ferdinand David auf die Finger schrieb. Er spielte dabei mit den Konventionen, so dass er dem Genre mit diesem Werk einige erfrischende Neuerungen verschaffte.

Tief beeindruckt war Felix Mendelssohn Bartholdy seinerzeit von Beethovens 4. Sinfonie, die außerdem in diesem Konzert erklingt. Im Vergleich zur klangmächtigen »Eroica« und zur wuchtigen Fünften ist die Sinfonie wesentlich dezenter und fast kammermusikalisch. Auch Beethoven geht hier sehr geistreich mit den Form-Konventionen seiner Zeit um.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847): Violinkonzert e-Moll op. 64

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): 4. Sinfonie in B-Dur op. 60

Mit: Linus Roth (Violine) | Augsburger Philharmoniker / GMD Domonkos Héja

So 26.7.2020 11:00 | Kongress am Park Dauer ca. 65 Minuten, ohne Pause

So 26.7.2020 19:00 | Kongress am Park

Es gibt noch Karten: Erhältlich sind sie beim Besucherservice des Staatstheater Augsburg, jetzt auch wieder vor Ort in der Vorverkaufsstelle am Rathausplatz: https://staatstheater-augsburg.de/karten