Staatstheater Augsburg | Ballett-Uraufführung wird als Live-Stream gebracht

Die für kommenden Samstag, den 31.10.20 geplante Premiere von Ricardo Fernandos Choreografie »Winterreise« kann nicht vor Live-Publikum im Augsburger martini-Park stattfinden.

»Die von der Bayerischen Staatsregierung beschlossene Maßnahme, bei Theatervorstellungen nur noch 50 Zuschauer*innen zuzulassen, macht einen sinnvollen und wirtschaftlich vertretbaren Spielbetrieb in unserer großen Spielstätte unmöglich.« erklärt Intendant André Bücker. Um die lange erwartete erste Ballett-Premiere seit dem Lockdown, für die das 18-köpfige Ensemble monatelang unter erschwerten Bedingungen geprobt hat, dennoch für möglichst viele Zuschauer*innen erlebbar zu machen, setzt das Staatstheater Augsburg nun auf die Übertragung per Live-Stream ins Internet. Zur geplanten Premierenzeit wird daher am Samstag, den 31.10.20 um 19:30 Uhr auf der Homepage www.staatstheater-augsburg.de eine Live-Übertragung der Vorstellung aus dem martini-Park zu sehen sein – kostenlos und auch für all die Ballett-Fans einsehbar, die keine Karten mehr bekommen hatten.

Zeitgleich zur Übertragung auf der Homepage wird erstmals auch über die Streaming-Plattform Twitch ausgestrahlt. Die Besonderheit dabei ist, dass über einen zusätzlichen Bild- und Tonkanal ein direkter Austausch zwischen dem Theater und der Community dieser Streaming-Plattform möglich ist. Tina Lorenz, Projektleiterin für Digitale Entwicklung, sieht die Premiere von »Winterreise« via Twitch als Möglichkeit, mit einer ganz neuen Zielgruppe zu interagieren. Los geht es auch dort am 31.10.20 um 19:30 Uhr unter https://www.twitch.tv/staatstheateraugsburg, moderiert von Tina Lorenz und mit Live-Kommentierung von Dramaturgin Vera Gertz.

Die für Samstag, den 7.11. geplante Vorstellung von »Winterreise« muss ebenfalls entfallen. Ein zweites Streaming ist nicht geplant, denn: »Wir hoffen sehr, wenigstens zu einem späteren Zeitpunkt vor Live-Publikum im martini-Park auftreten zu können.«, so Ballett-Direktor Ricardo Fernando.

Bereits erworbene Tickets für den 31.10. und 7.11. werden automatisch zurückerstattet. Der Besucherservice nimmt dazu Kontakt mit den betroffenen Kund*innen auf.