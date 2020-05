Staatstheater Augsburg geht mit Samstagabend-Show »Wetten, dass … wir spielen!« live

Es ist soweit – das Staatstheater Augsburg präsentiert seinen Spielplan für die Saison 2020/21. Diesmal – ganz wie es der Corona-Zeitgeist verlangt – als Show im Netz, in der alles Neue rund um die kommende Spielzeit zu erfahren ist, und das zur besten Sendezeit per Live-Stream.

Thema ist dann aber nicht nur, was auf den Bühnen des Hauses ab Herbstbeginn passiert, sondern auch, wie das Staatstheater mit der jetzigen Situation umgeht und was aktuell in Planung ist.

Der neue Spielplan 2020/21 ist auch diesmal das Ergebnis jahrelanger Vorplanungen, die zu Beginn der Corona-bedingten Theaterschließung bereits abgeschlossen waren:

Ein vielseitiges, unterhaltsames und anspruchsvolles künstlerisches Programm in vier

Sparten steht bereit und verspricht eine faszinierende Saison.

Wenig absehbar ist derzeit, in wieweit der Spielplan umgesetzt werden kann: »Wir wollen im September wieder spielen und haben dafür ein großartiges Programm zusammengestellt. Daher laden wir unser Publikum nun aufs herzlichste ein, daran in einem ersten Überblick teilzuhaben«, erklärt Staatsintendant André Bücker. »Dass wir diesen Spielplan unter einem solchen Vorbehalt verkünden müssen, ist in der Geschichte dieses Hauses sicher einmalig. Doch wir bemühen uns intensiv um seine Umsetzung und appellieren an das Publikum, uns in diesem Prozess zu begleiten und neugierig auf all das zu sein, was das Staatstheater auch in dieser Zeit zu bieten hat.«

Die Samstag-Abend-Show am 16. Mai gibt Einblick in die neue Spielzeit, mit Talkrunden zu den Aktivitäten der einzelnen Sparten, Musik- und Schauspiel-Kostproben, Video-Grußbotschaften, Publikumsbeteiligung per Chat, kurzweiliger Unterhaltung – und natürlich auch Antworten darauf, wie das Theater mit der Corona-Krise umgeht und wie es sich auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs bzw. die kommende Spielzeit einstellt.

Die Moderation der Samstagabend-Show »Wetten, dass … wir spielen!« übernimmt André Bücker.